ВСУ перешли в контратаку на Южнобугском направлении, в результате чего российские войска понесли потери и заняли оборону на "невыгодных рубежах". Точное место не уточняется, но, вероятно, это произошло в направлении Николаева.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей утренней сводке.

Что касается Северодонецка, сообщается, что противник вел штурмовые действия, но после потерь отошел. Также продолжаются бои за населенные пункты в районе трассы Лисичанск-Бахмут, захват которой будет означать частичное окружение украинских сил в Луганской области.

На границе Харьковской и Донецкой областей противник снова штурмовал село Пасека, безуспешно.

Южнее Лимана враг наносит минометные удары по Озерному и Дубраве. Это значит, что подразделения РФ подошли близко к этим населенным пунктам. Они также пытаются закрепиться в самом Лимане.

На границе Запорожской и Донецкой областей россияне понесли значительные потери и отступили от населенных пунктов Новополь и Новодаровка.

А в Беларуси продолжается подготовка офицеров запаса военно-воздушных сил. Недалеко от границы Украины, в городе Лунинец Брестской области, развернули ракетный комплекс "Искандер".

Ранее губернатор Сергей Гайдай сообщал, что украинская армия может отступить из Северодонецка, чтобы избежать окружения.

А президент Владимир Зеленский заявил о тяжелой ситуации на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.