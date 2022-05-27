Как и ранее Алексей Арестович, военный эксперт Олег Жданов считает вероятность нового наступления россиян на Киев нулевой.

Количество войск, которое РФ собирает вдоль нашей границы, настолько мало, что его будет достаточно только для разведки боем, сообщил он в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день еще одной группировки численностью в 150-170 тысяч - мы не наблюдаем, формирование её для России пока невозможно. Поэтому вопрос второго похода ни Киев с повестки дня снят", - заявил Жданов.

Ранее российские оппозиционное издание Медуза написало, что Россия может готовить новое наступление на Киев.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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