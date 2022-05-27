Главный редактор сайта "Цензор" Юрий Бутусов, который находится в районе Северодонецка, по сути призвал дать команду украинским войскам начать отступление из Лисичанска и Северодонецка, которые сейчас пытается окружить армия РФ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Бутусова нужно сохранить профессиональных украинских военных и не дать попасть им в окружение. Он также дал понять, что команду на отступление боятся давать некие "политики", которые предпочитают сообщать, что "все хорошо".

"Но для того, чтобы сообщать о победах, нужно наконец-то начать реализовывать системные решения по подготовке профессионального пополнения, резервов, анализу неудачных и удачных операций, внедрять успешные практики боевого применения и наказывать тех, кто не способен руководить", - написал Бутусов.

Он также призывал власти работать на перспективу и "критически относиться к своим действиям и бездействию", а не ожидать, что "все само собой решится".

"Не решится. Надо принимать решение еще до того, как ситуация становится критической или безнадежной. Не надо тратить усилия, чтобы сдавать героев в плен - надо думать, как уничтожать врага и сохранять армию", - добавил Бутусов.

Бутусов считает, что слово "отступление" более разумное, чем слово "разгром".

Также главред "Цензора" призвал прекратить "бездумную практику направления на фронт людей без минимальной подготовки".

Напомним, после появления этой публикации нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая потребовала от СБУ разобраться с Бутусовым. По ее словам, он "постоянно безнаказанно излагает тонны информации о наших военных, позициях, оперативной обстановке, расшатывает, дезориентирует и подыгрывает России".

Также напомним, что позавчера Бутусов, находясь в районе Северодонецка, заявил, что российские войска перерезали трассу Бахмут-Лисичанск.

Позже глава Луганской ОВА Гайдай опроверг это.