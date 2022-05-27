Появились новые данные по захвату российскими оккупантами отеля "Мир" на окраине Северодонецка.

Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай заявил, что в отель вчера проникла вражеская ДРГ.

"Идут бои, украинские военные убили двоих российских ротных. Но территория отеля не под контролем Украины", - сообщил Гайдай.

Напомним, по словам губернатора Сергея Гайдая, за минувшие сутки в Северодонецке погибли четыре мирных жителя. Обстрелами за сутки в области повреждено около 50 домов.

Как сообщалось, по данным британской разведки, войска РФ отправляют на юг Украины танки Т-62 и пытаются окружить Северодонецк и Лисичанск.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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