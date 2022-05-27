На военных полигонах Погонво и Богучар в Воронежской области идет подготовка до 1,5 тыс. российских резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Их могут отправить воевать в нашу страну.

Об этом сообщает спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Не исключено, что по завершении этой трехнедельной подготовки указанный личный состав может быть привлечен к ведению боевых действий в Украине", - сказал он.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сегодня заявил о том, что война в Украине продлится до зимы. А армия РФ закрепляется в Херсонской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.