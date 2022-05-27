Во внутриполитическом блоке администрации президента РФ (АП) — на фоне продвижения российских войск на Донбассе — снова возникла надежда, что Москва может за несколько месяцев "довести войну в Украине до победы".

Об этом оппозиционному изданию "Медуза" рассказали два источника, близких к Кремлю, и один собеседник непосредственно в АП.

"Программой-минимум" для "объявления победы" Кремль сейчас считает взятие российскими войсками всей территории Донецкой и Луганской областей, говорится в публикации.

А вот "программой-максимум" по-прежнему называется взятие под контроль Киева.

"Мы все равно их (украинцев - Ред.) доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится", — полагает один из источников "Медузы".

Ранее замминистра обороны Украины Маляр заявила, что угроза Киеву будет всегда, потому что завоевание столицы – самый быстрый способ завоевать Украину.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.