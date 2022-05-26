Со стороны России угроза Киеву будет всегда, потому что завоевание столицы – самый быстрый способ завоевать Украину.

Такое мнение высказала замминистра обороны Анна Маляр на пресс-конференции.

"По угрозе Киеву – мы должны осознавать, что угроза Киеву будет всегда. Потому что уничтожить Киев и уничтожить украинские власти – это самый быстрый путь завоевать Украину", – сказала Маляр.

Ранее мы писали, что в Киеве разработали план обороны города на случай повторного наступления РФ.

Также "Страна" сообщала, что украинские пограничники опасаются нового вторжения РФ с северного направления, поскольку в Черниговской области военные опять фиксируют скопление войск и техники РФ у границы.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.