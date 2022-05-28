Виктор Андрусив, советник главы МВД, в комментарии "Стране" оценил вероятность повторного наступления российской армии на Киев.

По его мнению, в последнее время эти угрозы умышленно звучат со стороны РФ с целью запугать Украину и вынудить ее перебросить часть войск с юга и востока на север.

"Это чисто информационно-психологическая спецоперация с целью нас запугать. Чтобы Украина начала концентрировать войска на севере, а не на юге и востоке, где должны быть наши контрудары. На самом же деле, никаких сил для повторного наступления на Киев у россиян нет", - убежден Виктор Андрусив.

Он акцентирует, что в предыдущем наступлении на столицу Украины вражеские войска использовали 50% всей своей мощности и ничего не добились.

"Если они уже сейчас везут на фронт танки Т-62, то для того, чтобы еще раз наступать на Киев, им придется расконсервировать танки времен Второй Мировой - Т-34. А также провести полную всеобщую мобилизацию. Тогда они смогут наступать, но результат будет еще хуже, чем в первый раз", - прогнозирует советник главы МВД.

В то же время, Андрусив не исключает, что в качестве обманного отвлекающего маневра россияне могут проводить локальные операции на территории Сумской и Черниговской областей.

"Якобы в подтверждение своих намерений повторно "брать Киев", могут запустить в приграничные районы отдельные ДРГ, но не более того", - считает эксперт.

По его словам, с той же целью - максимально оттянуть украинские войска с Донбасса на север, - в РФ заставляют белорусов маневрировать возле украинской границы. Однако Андрусив не верит в то, что эти военные учения закончатся реальным вторжением белорусских войск в Украину. По словам Андрусива, для Белоруси это было бы "самоубийственным решением".

"Это вообще смешно. Более того, нападение белорусов только ускорит победу Украины. Белорусская армия очень маленькая, она размером с нашу пограничную службу. Там всего 6 тысяч боеспособных солдат. И у них не просто ноль мотивации воевать против Украины - их мотивация отрицательная. Их наступление закончится очень быстрым поражением, после чего в Беларуси начнутся протесты против режима Лукашенко. И Путин будет вынужден оккупировать Белорусь, чтобы не получить еще одну "недружественную" страну возле своих границ. Так что гипотетическое нападение Белоруси на Украину я бы оценивал как успех для нас", - говорит Виктор Андрусив.

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Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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