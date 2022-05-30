В Бахмутском районе в результате боевых действий произошла утечка аммиака, повреждена герметичность ветви аммиакопровода "Тольятти - Одесса".

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Облако аммиака движется над почвой от села Мая в сторону Бахмута.

В зону поражения могут попасть Бахмут, Гладосово, Дача, Николаевка Вторая, Одрадовка и Опытное.

Эта ветка не используется с 2014 года, защелки закрыты, но аммиак из нее сейчас вытекает самотеком.

Информации о пострадавших и погибших пока нет.

Ранее мы писали, что 21 мая в Одесской администрации прокомментировали обстрел, после которого запахло аммиаком.

Также "Страна" сообщала, что после ракетного удара в Николаеве запахло аммиаком.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.