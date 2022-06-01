Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

Заявление президента США об этом опубликовано на сайте Белого дома.

"Я объявляю о новом важном пакете помощи в области безопасности для оказания своевременной и критической помощи украинским военным. Благодаря дополнительному финансированию Украины, принятому при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе США, Соединенные Штаты смогут продолжать предоставлять Украине больше оружия, которое они так эффективно используют для отражения атак России", - говорится в заявлении.

"Этот новый пакет вооружит их передовым вооружением, в том числе HIMARS с боеприпасами для защиты своей территории от наступления русских", – объявил Байден.

Между тем в Пентагоне сообщили, что новый пакет военной помощи США Украине, о котором объявил Байден, включает РСЗО и боеприпасы, 4 вертолета Ми-17, 1 тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские власти дали гарантии США в том, что не будут использовать западные системы вооружения большой дальности против целей на территории России, о чем заявил Энтони Блинкен.

Владимир Зеленский тоже заверял, что Украина не планирует использовать американские РСЗО, чтобы атаковать территорию Российской Федерации.

Между тем в Кремле не верят этим заверениям президента Украины.