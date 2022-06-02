Германия раскололась по вопросу помощи Украине.

Об этом свидетельствует опрос института Infratest dimap. Его данные приводит Tagesschau.

50% немцев считают, что ФРГ должна решительно действовать в вопросе военной поддержки Киева, а 43% призывают соблюдать осторожность, чтобы не спровоцировать Россию.

Нынешние поставки вооружений Берлином Киеву в ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину называют соразмерными 41% опрошенных. В том, что поставок недостаточно, убеждены 29%.

Санкции в отношении России назвали соразмерными 37% опрошенных, недостаточными - 41%, чрезмерными - 15%.

Напомним, в Германии объяснили, почему затягивают с поставкой оружия Украине. По словам министра обороны Кристин Ламбрехт, страна организовала "круговой обмен": если страны ЕС поставляют Украине технику советского производства, то Германия позже восстановит их запасы.

Ранее мы писали, что Германия хочет передать Украине четыре РСЗО из собственных запасов. Речь идёт о РСЗО MARS II или MLRS-E — это реактивная система залпового огня, разработанная в Германии. Является модернизацией американской М270.

Также "Страна" сообщала, что Германия поддержала статус кандидата в Евросоюз для Украины.