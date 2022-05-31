Помимо роста военных расходов на сто миллиардов евро, Германия собирается сделать свою армию самой большой в Евросоюзе.

Об этом сказал канцлер Олаф Шольц в интервью ряду изданий.

"Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО", - заявил он.

По его словам, это "значительно усилило бы" безопасность Германии и ее союзников.

"Шольц уже давно пытается отбить обвинения в недостаточных поставках оружия Украине тем, что лучше Германия закупит оружие для собственной армии", - комментирует заявление канцлера Германии Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее сообщалось, что Германия свела к минимуму поставки оружия в Украину.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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