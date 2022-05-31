Россияне, выступающие против войны России с Украиной, теперь могут по упрощенной процедуре получить немецкую национальную визу и вид на жительство в Германии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы предлагает россиянкам и россиянам, которые подвергаются преследованиям и угрозам, защиту в Германии. А в особенности российским журналистам мы предоставим возможность свободного и независимого освещения событий из Германии", – заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

К группам "повышенного риска" в России решили отнести адвокатов, защищающих в судах диссидентов, представителей внепарламентской оппозиции и их сторонников, правозащитников, сотрудников правозащитных организаций и организаций, объявленных в России нежелательными, физлиц-"иноагентов".

Решение Берлина уже прокомментировал экс-президент России Дмитрий Медведев.

"Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах", – написал он в своем Телеграм-канале.

Как писала "Страна", в России признали иностранным агентом рэпера Моргенштерна.

Также Ходорковского и Каспарова внесли в реестр иностранных агентов.