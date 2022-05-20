В России список физических лиц – иностранных агентов пополнился двумя фамилиями. Как следует из обновленных данных, опубликованных Министерством юстиции 20 мая, в него внесены бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и бывший шахматист, а сегодня политик Гарри Каспаров.

В опубликованных ведомством сведениях утверждается, что оба занимаются политической деятельностью и имеют зарубежное финансирование. В частности, из Украины и США.

Как писала "Страна", 6 мая российский Минюст включил в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, популярного рэпера Моргенштерна. Как заявили в ведомстве, музыкант занимался политической деятельностью, получая при этом финансирование от "Yoola Labs Ltd" (Израиль) и из Украины. Кроме того, в тот же день иностранными СМИ-иноагентами были признаны соратники Алексея Навального Любовь Соболь и Владимир Милов.

А в конце апреля в России внесли в реестр СМИ-иноагентов журналистов Алексея Венедиктова, Александра Невзорова, Сергея Пархоменко и Виктора Вахштайна.

Реестр физлиц-иноагентов был создан 5 апреля 2022 года. Первыми в список попали журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский.