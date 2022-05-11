Участницы Pussy Riot Мария Алёхина и Люся Штейн сбежали из России после замены Алёхиной домашнего ареста на три недели в колонии. Квартиру они покинули в форме курьеров Delivery Club.

Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

По данным западной прессы, Алёхина оставила свой телефон в квартире Штейн, у которой жила, чтобы полиция не могла отследить её передвижения. Вместе женщины доехали до Беларуси, а через неделю Алёхина оказалась в Литве.

При первой попытке пересечь границу белорусские пограничники задержали её на шесть часов, при второй - просто развернули. На третий раз ей удалось уехать, в этом ей помог исландский художник Рагнар Кьяртанссон. Он договорился с некоей европейской страной о выдаче Алёхиной туристического документа, который фактически давал ей статус гражданина ЕС.

Теперь Pussy Riot планируют гастролировать по Европе, а в Исландии к ним пообещала присоединиться певица Бьорк.

Между тем адвокат Алехиной Даниил Берман уточнил, что она решила покинуть Россию после того, как суд заменил ей условный срок на реальный по делу о нарушении санитарных норм.

В декабре "Страна" писала, что Минюст России включил Pussy Riot в список иноагентов.

А зимой 2021 года Москве правоохранители провели несколько задержаний людей из окружения Алексея Навального, а также участницы Pussy Riot Марию Алёхиной.