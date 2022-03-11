Высокопоставленный источник "Страны" в Нацполиции сообщил, что экс-депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей, о смерти которого заявляла его супруга - жив.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Труп не найден. Причина якобы смерти не установлена. В тоже время мы задержали человека, который второго марта в 17:40 вечера помогал Дейдею переправиться через границу в Закарпатской области. А именно у нас задержан человек который организовывал незаконный его переход через границу в Румынию. Бежал он с большой суммой денег", - сообщили "Стране" в Нацполиции.

Напомним, что 10 марта о гибели экс-депутата сообщила его жена в социальной сети Instageram. Она обнародовала фотографию с заплаканным лицом и написала слова скорби о муже.

Позже стало известно, что тело экс-нардепа Дейдея не было обнаружено. Как неизвестна и причина смерти, о которой сообщила супруга Евгения Дейдея.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

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