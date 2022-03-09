Девушки, выезжающие в Европу из Украины, спасаясь от войны, могут стать сейчас жертвами сутенеров, которые пользуются ситуацией. Об этом пишет дизайнер из Киева Валерия Жилова.

Пострадать может любой человек, оказавшийся без близких и без денег в чужой стране.

"Звонил друг из Литвы. Говорит, что сутенеры под видом помощи увозят девушек", - говорится в сообщении.

В связи с этим дизайнер призвала всех покидающих страну соблюдать меры безопасности - быть в группе, а не перемещаться в одиночку, внимательно разбираться кто именно предлагает помощь, передавать близким информацию о своем местоположении и людях, которые вызвались помочь.

Напомним, по данным ООН на 8 марта, с начала войны Украину покинули уже два миллиона человек.

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