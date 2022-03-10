Тело экс-нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея, о смерти которого сообщила его жена, еще не обнаружено.

Об этом сообщил высокопоставленный источник "Страны" в МВД.

О местонахождении тела Дейдея также неизвестно. Как неизвестна и причина смерти, о которой сообщила супруга Дейдея.

Отметим, что Евгению Дейдею летом прошлого года исполнилось 34 года. О смерти бывшего депутата в Instagram сообщила его жена Дарина. Обстоятельства смерти мужа она не уточнила. У Дейдея осталось трое детей.

В 2014 году Дейдей был избран в Верховную Раду по списку "Народного фронта".

Напомним, что в 2020 году имя Евгения Дейдея фигурировало в деле о покушении на гражданина Черногории Питера Радуя Зинце, которое произошло 26 мая в Киеве. Как сообщил тогда "Стране" высокопоставленный источник в Нацполиции, экс-нардепа проверяли на причастность к организации покушения и сопровождению группы киллеров в Украине.

Также мы писали о том, что в январе прошлого года Дейдей написал в Facebook, что "самая радостная в жизни новость это развод". Однако позже Дейдей опроверг свой развод с супругой.