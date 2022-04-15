Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя.

Соответствующее сообщение опубликовано 15 апреля на сайте ведомства.

В первые же дни войны в Украине Дудь выступил с осуждением вторжения России. Сейчас он находится за пределами РФ и ведет свой канал из испанской Барселоны.

Кроме Дудя в реестр попали еще восемь человек:

политолог Екатерина Шульман;

основатель признанного СМИ-иноагентом The Insider Роман Доброхотов;

карикатурист Сергей Елкин;

глава некоммерческой организации по реализации социально-правовых программ "Лилит" и дальневосточного общественного движения "Маяк", ранее также внесенных в реестр НКО-иноагентов Регина Дзугкоева;

журналист и автор You-Tube-канала Карен Шаинян;

руководитель Психологической службы Российской ЛГБТ-сети Мария Сабунаева;

журналист "Радио Свободы" Кирилл Кругликов;

журналист Алексей Семенов.

Сейчас в реестре Минюста 142 записи. Подавляющее большинство СМИ - иностранных агентов не организации, а физические лица, в основном, журналисты.

Ранее Минюст внес в упомянутый реестр писателя Виктора Шендеровича и участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину.

Как сообщала "Страна", Москва также ввела санкции против немецкого издания Deutsche Welle.