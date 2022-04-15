Дудя признали игоанегтом. Скриншот

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя.

Соответствующее сообщение опубликовано 15 апреля на сайте ведомства.

В первые же дни войны в Украине Дудь выступил с осуждением вторжения России. Сейчас он находится за пределами РФ и ведет свой канал из испанской Барселоны.

Кроме Дудя в реестр попали еще восемь человек:

  • политолог Екатерина Шульман;
  • основатель признанного СМИ-иноагентом The Insider Роман Доброхотов;
  • карикатурист Сергей Елкин;
  • глава некоммерческой организации по реализации социально-правовых программ "Лилит" и дальневосточного общественного движения "Маяк", ранее также внесенных в реестр НКО-иноагентов Регина Дзугкоева;
  • журналист и автор You-Tube-канала Карен Шаинян;
  • руководитель Психологической службы Российской ЛГБТ-сети Мария Сабунаева;
  • журналист "Радио Свободы" Кирилл Кругликов;
  • журналист Алексей Семенов.

Сейчас в реестре Минюста 142 записи. Подавляющее большинство СМИ - иностранных агентов не организации, а физические лица, в основном, журналисты.

Реестр СМИ - иностранных агентов

Ранее Минюст внес в упомянутый реестр писателя Виктора Шендеровича и участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину.

Как сообщала "Страна", Москва также ввела санкции против немецкого издания Deutsche Welle.

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