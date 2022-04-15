Юрий Дудь внесен в список иноагентов в России
Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя.
Соответствующее сообщение опубликовано 15 апреля на сайте ведомства.
В первые же дни войны в Украине Дудь выступил с осуждением вторжения России. Сейчас он находится за пределами РФ и ведет свой канал из испанской Барселоны.
Кроме Дудя в реестр попали еще восемь человек:
- политолог Екатерина Шульман;
- основатель признанного СМИ-иноагентом The Insider Роман Доброхотов;
- карикатурист Сергей Елкин;
- глава некоммерческой организации по реализации социально-правовых программ "Лилит" и дальневосточного общественного движения "Маяк", ранее также внесенных в реестр НКО-иноагентов Регина Дзугкоева;
- журналист и автор You-Tube-канала Карен Шаинян;
- руководитель Психологической службы Российской ЛГБТ-сети Мария Сабунаева;
- журналист "Радио Свободы" Кирилл Кругликов;
- журналист Алексей Семенов.
Сейчас в реестре Минюста 142 записи. Подавляющее большинство СМИ - иностранных агентов не организации, а физические лица, в основном, журналисты.
Ранее Минюст внес в упомянутый реестр писателя Виктора Шендеровича и участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину.
Как сообщала "Страна", Москва также ввела санкции против немецкого издания Deutsche Welle.