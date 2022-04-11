Следующим президентом России может стать видеоблогер Юрий Дудь.

Об этом 11 апреля в эфире телеканала "Украина 24" заявил продюсер Александр Роднянский.

"Есть человек, который обладает и доверием, и электоральным потенциалом – это Юрий Дудь... Выступает жестко, говорит честно, при этом абсолютный русский патриот. Критикует жесточайшим образом режим. Именно он не боялся говорить с Навальным, когда все боялись, он сделал с ним несколько мощнейших интервью", – сказал продюсер.

По мнению Роднянского, Дудь – "человек безупречной репутации".

"Он обладает этим потенциалом. Он может стать большим политическим лидером", – считает Роднянский.

Ранее "Страна" сообщала, что к 1 апреля уровень доверия россиян к Владимиру Путину вырос до 81%. Причем сразу после вторжения России в Украину показатель поддержки составлял 70%, а в конце марта вырос до рекордных 79%.

Мы также приводили требования Путина к своему преемнику. Президент России заявил, что после ухода со своего поста готов будет поддержать того, кто предан стране, независимо от отношения к нему лично. Также Путин сказал, что когда в РФ сменится президент, ничего не рухнет в одночасье.