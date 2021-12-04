Глава совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс стала кандидатом от политической партии "Республиканцев" на выборах президента Франции. Она получила поддержку более 60% членов по итогам второго тура внутрипартийного голосования.

Об этом заявили в ходе трансляции Конгресса партии "Республиканцев".

Итоги внутрипартийного голосования объявил глава "Республиканцев" Кристиан Жакоб. По словам политика, во втором туре Пекресс получила поддержку почти 61% однопартийцев.

Ее соперником был депутат французского Национального собрания (нижняя палата парламента) Эрик Сьотти. За него проголосовали 39% участников Конгресса.

"Впервые в своей истории у нашей партии появится женщина-кандидат на президентских выборах", - сказала после голосования Пекресс.

Она добавила, что правые республиканцы вернулись, и пообещала восстановить французскую гордость и защитить граждан Франции.

Очередные президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Если потребуется второй тур, он пройдет спустя две недели.

В октябре "Страна" писала, что у французского президента на предстоящих выборах может появиться новый конкурент. Это восходящая звезда местной политики - 63-летний журналист и писатель крайне правого толка, противник мигрантов и мусульман Эрик Земмур.

Также мы сообщали, что еще одна женщина, мэр Парижа Анн Идальго заявила о планах баллотироваться в президенты Франции на предстоящих выборах.