В воскресенье, 12 сентября, мэр Парижа Анн Идальго заявила о планах баллотироваться в президенты Франции на предстоящих выборах. Они пройдут 10 апреля 2022 года (а если потребуется второй тур, он состоится через две недели, 24 апреля).

Слова политика приводит Reuters.

Градоначальница объяснила свои планы стремлением привнести в жизнь французов надежду.

"В эти непростые времена, чтобы вселить надежду в нашу жизнь, я решила стать кандидатом на пост президента Франции", - сказала она.

Идальго стала первой женщиной, возглавившей столицу Франции в 2014 году. Теперь у нее появится шанс оказаться и первой женщиной-президентом страны.

Всего о желании баллотироваться в президенты высказали бывший министр Арно Монтебур, лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, глава регионального совета О-де-Франс Ксавье Бертран, руководитель столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс и бывший главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Судя по опросам, пока французы больше всего симпатизируют действующему главе страны Эммануэлю Макрону и Марин Ле Пен. Будь выборы сейчас, Макрон мог бы получить в первом туре 26% голосов, а Ле Пен - 24%.

Напомним, важные выборы приближаются и в Германии. В августе впервые за 15 лет социал-демократы в рейтингах обошли партию Ангелы Меркель.

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