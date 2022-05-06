Российский Минюст включил в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, популярного рэпера Моргенштерна.

Как заявили в ведомстве, музыкант занимался политической деятельностью, получая при этом финансирование от "Yoola Labs Ltd" (Израиль) и из Украины.

Кроме того, иностранными СМИ-иноагентами признаны:

соратница Алексея Навального Любовь Соболь;

еще одни приближенный к Навальному Владимир Милов;

политолог Леонид Гозман;

политолог Борис Кагарлицкий;

правозащитная организация "Апология";

блогер и журналист Михаил Климарев;

главный редактор просветительского проекта "Теплица социальных технологий" Наталья Баранова;

Денис Константинов (вероятно, речь идет о главном редакторе издания "Орловские новости").

Теперь в этом списке 158 позиций.

Список иностранных агентов обновился на сайте ведомства вечером в пятницу. Моргенштерн, Любовь Соболь и Владимир Милов сейчас находятся за границей.

Как писала "Страна", 22 апреля в РФ признали иноагентами журналистов Александра Невзорова и Алексея Венедиктова.

А незадолго до этого Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя.