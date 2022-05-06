В России признали иностранным агентом рэпера Моргенштерна
Российский Минюст включил в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, популярного рэпера Моргенштерна.
Как заявили в ведомстве, музыкант занимался политической деятельностью, получая при этом финансирование от "Yoola Labs Ltd" (Израиль) и из Украины.
Кроме того, иностранными СМИ-иноагентами признаны:
- соратница Алексея Навального Любовь Соболь;
- еще одни приближенный к Навальному Владимир Милов;
- политолог Леонид Гозман;
- политолог Борис Кагарлицкий;
- правозащитная организация "Апология";
- блогер и журналист Михаил Климарев;
- главный редактор просветительского проекта "Теплица социальных технологий" Наталья Баранова;
- Денис Константинов (вероятно, речь идет о главном редакторе издания "Орловские новости").
Теперь в этом списке 158 позиций.
Список иностранных агентов обновился на сайте ведомства вечером в пятницу. Моргенштерн, Любовь Соболь и Владимир Милов сейчас находятся за границей.
Как писала "Страна", 22 апреля в РФ признали иноагентами журналистов Александра Невзорова и Алексея Венедиктова.
А незадолго до этого Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя.