Российский Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов журналистов Алексея Венедиктова, Александра Невзорова, Сергея Пархоменко и Виктора Вахштайна.

Невзоров резко критикует "спецоперацию" в Украине. А Венедиктова в Украине хорошо знают как бывшего редактора издания "Эхо Москвы".

В список СМИ-иноагентов также попали Артур Асафьев, Ярослав Сироткин, Екатерина Лушникова и Владимир Воронов.

Кроме того, Минюст пополнил реестр физлиц-иноагентов. В него включили бывшего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Леонида Волкова, а также публициста и политика Владимира Кара-Мурзу.

Реестр физлиц-иноагентов был создан 5 апреля 2022 года. Первыми в список попали журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский. По данным перечня, они осуществляют политическую деятельность, при этом получая финансирование от Украины.

О том, что Минюст планирует создать реестр физлиц-иноагентов, стало известно в феврале 2021 года. Он стал четвертым перечнем иностранных агентов. Также существуют НКО-иноагенты, СМИ-иноагенты и незарегистрированные организации-иноагенты.

Ранее "Страна" писала, что Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя.

А до Дудя Ранее в упомянутый реестр попали писатель Виктор Шендерович и участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина.