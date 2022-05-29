Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что европейское единство по санкциям против России "начинает медленно разрушаться". Так он прокомментировал провал сегодняшних переговоров по нефтяному эмбарго против России.

Его слова передает Reuters.

"Мы увидели, что бывает, когда Европа едина. Что касается завтрашнего саммита, надеюсь, так и продолжится. Но сейчас это единство начинает рушиться", — отметил Хабек.

По мнению министра, Германия должна выступить на саммите с единой позицией вместо того, чтобы воздерживаться на голосовании из-за разногласий между членами правительства. С аналогичным призывом он обратился в адрес и остальных европейских государств.

Отметим, что по информации журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, страны Евросоюза не смогли договориться об эмбарго нефти из России из-за позиции Венгрии и ряда других стран.

При этом в Британии не верят в отказ от российской нефти на ближайшем саммите ЕС.

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