Президент РФ Владимир Путин решил перевести на рубли расчеты с иностранными правообладателями, которые поддержали санкции против России.

В указе президента РФ вводится такой механизм, если иностранные компании:

связаны с "недружественными" странами;

публично поддержали экономические санкции против РФ;

запретили использование в России своих разработок и товарных знаков из-за санкций;

приостановили, прекратили или ограничили свою деятельность в РФ;

"публично дискредитируют российские вооружённые силы";

"в неприличной форме выражают неуважение к России, её обществу, властям и официальным символам в СМИ или интернете".

Напомним, в Госдуме России заявили, что РФ будет платить за обслуживание внешнего долга в рублях. Также мы сообщали, что в Херсонской и Запорожской областях россияне открывают отделения МРБ банка, который будет оперировать в рублях.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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