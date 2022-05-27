Путин подписал указ. Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин решил перевести на рубли расчеты с иностранными правообладателями, которые поддержали санкции против России.

В указе президента РФ вводится такой механизм, если иностранные компании:

  • связаны с "недружественными" странами;
  • публично поддержали экономические санкции против РФ;
  • запретили использование в России своих разработок и товарных знаков из-за санкций;
  • приостановили, прекратили или ограничили свою деятельность в РФ;
  • "публично дискредитируют российские вооружённые силы";
  • "в неприличной форме выражают неуважение к России, её обществу, властям и официальным символам в СМИ или интернете".

Напомним, в Госдуме России заявили, что РФ будет платить за обслуживание внешнего долга в рублях. Также мы сообщали, что в Херсонской и Запорожской областях россияне открывают отделения МРБ банка, который будет оперировать в рублях

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях. 

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