Россия будет производить выплаты по внешнему долгу в рублях после того, как США приняли решение не продлевать лицензию на обслуживание долга РФ в долларах.

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишут российские СМИ.

Ранее идея платить по внешнему долгу в рублях обсуждалась, но инвесторы дали понять, что будут воспринимать это как дефолт.

"Впрочем, последнее слово в том как платить по долгам (и платить ли), не за спикером Госдумы, а за правительством и президентом. Так что стоит подождать их реакции", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, США заблокировали выплаты по государственному долгу России. Министерство финансов США аннулировало действие общей лицензии, срок которой истек 25 мая. Bloomerg сообщало, что это угрожает РФ дефолтом.

Вместе с тем, The Guardian считает, что дефолт России произойдет в июле.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

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