Страны Евросоюза не смогли сегодня договориться об эмбарго на российскую нефть из-за позиции Венгрии, которая "требует дополнительных исключений".

Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, не уточняя, о каких именно исключениях идет речь.

По его информации, также некоторые страны не согласны с запретом гражданам России покупать недвижимость в ЕС. Отметим, что ранее против этого выступал Кипр.

Также Йозвяк подтверждает, что страны соберутся на новый раунд переговоров завтра утром.

Ранее в Германии призвали Венгрию поддержать нефтяное эмбарго против России.

Тем временем в Венгрии назвали неприемлемыми угрозы Украины по перекрытию нефтепровода "Дружба".

Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

Мы подвели итоги 94-го дня войны. Главные новости с фронта идут из Северодонецка. Противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Президент Байден даст Украине РСЗО, Шольц и Макрон звонили Путину.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Ниже публикуется свежий выпуск блога "Ясно. Понятно" Олеси Медведевой.