Журналист назвал причину, по которой страны Евросоюза не смогли договориться об эмбарго нефти из России
Страны Евросоюза не смогли сегодня договориться об эмбарго на российскую нефть из-за позиции Венгрии, которая "требует дополнительных исключений".
Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, не уточняя, о каких именно исключениях идет речь.
По его информации, также некоторые страны не согласны с запретом гражданам России покупать недвижимость в ЕС. Отметим, что ранее против этого выступал Кипр.
Также Йозвяк подтверждает, что страны соберутся на новый раунд переговоров завтра утром.
Ранее в Германии призвали Венгрию поддержать нефтяное эмбарго против России.
Тем временем в Венгрии назвали неприемлемыми угрозы Украины по перекрытию нефтепровода "Дружба".
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