Экс-президент США Дональд Трамп считает, что остановить войну в Украине можно, снизив мировые цены на нефть в несколько раз.

Его слова приводят российские издания.

По его мнению, с высокими ценами на нефть российский рубль стал сильнее, чем когда-либо. А вместе с переходом на расчеты за энергоносители рублем такая ситуация позволяет России зарабатывать "целое состояние".

Также Трамп поставил себе в заслугу достижение "энергетической независимости" и сказал, что, будь он сейчас президентом, США по объемам нефтедобычи превзошли бы Россию и Саудовскую Аравию без необходимости обращаться за помощью к Венесуэле.

Отметим, что из РФ звучат сигналы, что они будут платить в рублях и за обслуживание внешнего долга.

"Страна" рассказывала, почему укрепился рубль и что происходит с экономикой РФ через три месяца после начала войны.

Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

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