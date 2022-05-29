Евросоюзу, похоже, удалось согласовать условия нефтяного эмбарго против России. По крайней мере, такая информация появилась у брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС встретятся позже сегодня днем, чтобы, возможно, согласовать шестой пакет санкций против России, включая "компромиссное" нефтяное эмбарго, которое касается только морских поставок", - написал он у себя в Твиттере.

Ранее мы писали о том, что Еврокомиссия уже разослала странам ЕС новый проект этого эмбарго. Он подразумевает запрет на поставки нефти морским путём, но снимает запрет на поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию.

Ранее мы публиковали статью ВВС с сомнением, что на ближайшем саммите ЕС сможет отказаться от российской нефти.

Хотя глава Еврокомиссии заявляла, что Евросоюз может ввести эмбарго на российскую нефть через несколько недель.

Тем временем война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

Мы подвели итоги 94-го дня войны. Главные новости с фронта идут из Северодонецка. Противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Президент Байден даст Украине РСЗО, Шольц и Макрон звонили Путину.

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Ниже публикуется свежий выпуск блога "Ясно. Понятно" Олеси Медведевой.