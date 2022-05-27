В Британии скептически оценивают перспективы отказа Европы от российской нефти.

Издание ВВС опубликовало статью, в которой сомневается, что эти санкции удастся ввести на ближайшем саммите Евросоюза, который пройдет 30-31 мая. Издание называет его "неуклюжим" или "неловким" (awkward).

На саммите должны рассмотреть шестой пакет антироссийских санкций - в частности, запрет на российскую нефть. Но эмбарго - а за ним и весь санкционный пакет - рискует быть проваленным из-за позиции Венгрии, которая выступает против.

И пока нет никаких данных о том, что с Будапештом Брюссель смог договориться.

При этом не только Венгрии, но и другим странам Евросоюза понадобится время для отказа от российской нефти. Что скорее всего не позволит ввести жесткие меры, предполагают британские журналисты.

Ранее глава Еврокомиссии заявил, что Евросоюз может ввести эмбарго на российскую нефть через несколько недель.

Мы публиковали статью Financial Times о возможных последствиях отказа ЕС от топлива из РФ: нефть с Ближнего Востока, холодные дома и удаленка.

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