ЕС и Германия могут полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, но такое решение обернется серьезными последствиями для самих европейцев.

Об этом пишет газета Financial Times.

Наиболее безболезненным для ЕС и ФРГ будет отказ от импорта нефти из РФ, объемом около 5 млн баррелей в день.

После вторжения в Украину российская нефть Urals стала торговаться на биржах с дисконтом в 20-25% по отношению к эталону Brent.

В случае введения эмбарго на поставки из РФ, Китаю станет выгодно импортировать более дешевую российскую нефть, отказавшись от поставок c Ближнего Востока. ЕС же сможет заместить российский импорт поставками из этих стран, считают эксперты FT.

В то же время, отказаться от российского дизельного топлива ЕС будет сложнее в силу недостатка мощностей нефтепереработки. Издание предлагает ввести обязательный удаленный режим работы на 2-3 дня в неделю для офисных сотрудников, чтобы сократить потребление дизеля.

Сложнее всего станет отказаться от поставок российского газа в ФРГ. Для его замещения в секторе электрогенерации эксперты издания предлагают перейти с газовых электростанций на угольные, что приведет к повышению вредных выбросов.

Чтобы отказаться от российской доли в газе для отопления жилого сектора в зимний период? предлагается снизить температуру в немецких квартирах на 6% - с текущих 20,0 до 18,8 градусов Цельсия.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз может ввести эмбарго на российскую нефть через несколько недель.

Что касается газа, то Германия и Катар договорились о поставках СПГ вместо российского газа через два года.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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