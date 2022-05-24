Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейское эмбарго на российскую нефть – это вопрос нескольких недель.

Об этом она сообщила в интервью газете "Политико".

"Мы усердно работаем над этим прямо сейчас, это вопрос нескольких недель, но мы действительно должны найти решение для инвестиционных потребностей. Мы должны адаптировать его таким образом, чтобы у нас не было ситуации, когда Путин не продает нефть нам, но продает по более высокой цене на мировом рынке", - сказала фон дер Ляйен.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что на саммите лидеров ЕС 30-31 мая решения по эмбарго на российскую нефть не будет.

Помимо этого, глава Еврокомиссии считает, что Евросоюзу не выгодно прямо сейчас отказываться от российской нефти. По ее мнению, если Россия не сможет продать свою нефть в ЕС, она может перенаправить ее на мировой рынок и выручить там крупные суммы благодаря поднявшимся ценам. В таком случае, полный и немедленный отказ Евросоюза от закупок российской нефти может сыграть Москве на руку и принести большие деньги.

Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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