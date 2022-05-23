Германия заинтересована в реализации газовых проектов с Сенегалом на фоне стремлений уменьшить зависимость от российских энергоносителей.

Об этом заявил канцлера ФРГ Олаф Шольц во время его первой поездки в Африку, пишет Reuters.

Он заявил, что Германия хочет активно развивать проекты в области газа и возобновляемых источников энергии с Сенегалом.

Для того, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоресурсов ФРГ ведет переговоры с сенегальскими властями о добыче газа.



"Этот вопрос заслуживает интенсивного рассмотрения", - сказал немецкий канцлер в ходе пресс-конференции с президентом Сенегала Маки Саллом.



В свою очередь, сенегальский лидер заявил, что его страна готова работать над поставками СПГ на европейский рынок. Он прогнозирует, что производство СПГ достигнет 2,5 миллиона тонн в следующем году и десяти миллионов тонн к 2030 году.



По данным агентства, ФРГ пригласила Сенегал и Южную Африку принять участие в саммите "Большой семерки" в июне, отметив, что обе страны воздержались при голосовании по резолюции ООН против вторжения РФ в Украину.

Напомним, ранее Bloomberg писало, что Евросоюз планирует сотрудничать со странами Африки, чтобы заменить импорт газа из РФ.

Кроме того, сообщали, что Германия зимой может обойтись без российского газа, по мнению министра экономики ФРГ.