Европа готовится принимать меры в случае решения России отключить ей газ уже в этом году, сообщает газета Financial Times.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз пытается накопить как можно больше газа и может заменить большую часть поставок из России в этом году, но ему придется сделать больше, если произойдет "полное прекращение" поставок.

Разработан план по мерам экстренной экономии. Сообщается, что он будет включать меры по нормированию поставок газа в промышленность, однако, по словам людей, знакомых с предложениями, при этом щадя домохозяйства.

"Хотя очевидно, что на них (домохозяйствах - Ред.) это также отразится, так как многие потеряют работу из-за остановки зависимых от газа промпроизводств", - прокомментировал информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, накануне Politico назвала компании, которые оплачивают газ из России через "Газпромбанк".

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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