Компании из Германии, Франции, Италии, Венгрии, Чехии, Словакии и Словении продолжают получать газ из России, но при этом не афишируют подробности своих расчетов с "Газпромом". Только итальянская компания прямо признала, что располагает счетом и в евро, и в рублях. Об этом пишет издание Politico.

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, венгерская компания MVM производит расчеты в евро, а "Газпромбанк" конвертирует их и выплачивает средства "Газпром экспорту". Также дипломат добавил, что новый контакт между дочерней компанией MVM CEE Energy и "Газпром экспортом", подписанный в сентябре, уже допускает выплаты в альтернативной валюте.

Немецкая VNG еще 9 мая в комментарии сообщила, что собирается платить по счетам "Газпромбанка" в евро, а "конвертирование в рубли не повлечет за собой никаких трудностей и… открытие счета состоялось без проблем".

В немецкой RWE сказали 16 мая, что подготовились к выплатам в евро, открыли необходимый счет, и заявили, что действуют в соответствии с общеевропейскими и национальными правилами.

Подобное заявление сделала немецкая Uniper, сообщив, что подготовилась к "соответствующим контрактам выплат в евро на данный счет согласно новому механизму".

Напомним, 21 мая "Газпром" остановил поставки газа в Финляндию из-за отказа платить в рублях. Также сообщалось, что по данным Bloomberg, Еврокомиссия на закрытом заседании фактически одобрила предложенную Путиным схему оплаты за российский газ.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.