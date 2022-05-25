Германия договорилась о покупке сжиженного газа из США. Американская компания Sempra Energy заявила в среду, 25 мая, что будет продавать около 2,25 миллионов тонн сжиженного природного газа в год крупнейшему производителю электроэнергии Германии RWE AG, пытающемуся отказаться от российского газа.

"Условия предусматривают переговоры и завершение окончательного 15-летнего контракта на поставку и закупку примерно 2,25 млн. тонн СПГ в год" - сообщили в компании.

Андре Страке, генеральный директор RWE Supply & Trading сказал, что такое партнерство будет способствовать диверсификации портфеля поставок газа RWE и Германии и, таким образом, повысит безопасность поставок в Европе на долгосрочной основе.

Напомним, что Россия уже прекратила поставки газа в Болгарию, Польшу и Финляндию из-за отказа платить за него в рублях. Поэтому Еврокомиссия призвала страны ЕС готовить планы действий на случай прекращения поставок газа из России.

Мы рассказывали, что ЕС планирует активизировать сотрудничество со странами Африки для замещения поставок природного газа из РФ и снижения зависимости от России.