Украина намерена снижать потребление газа до уровня собственной добычи и продолжать переход на безуглеродную энергию. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Facebook.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, планируется увеличение коммерческого экспорта электроэнергии в ЕС.

"Сейчас мы планируем увеличить коммерческий экспорт. Это важно для нас, потому что на рынке электроэнергии возник дефицит из-за снижения уровня расчетов в результате войны. С другой стороны, увеличение экспорта украинской электроэнергии позволит европейским государствам в значительной степени заменить российский газ", - отметил Галущенко.

Галущенко также подчеркнул необходимость обеспечения ядерной безопасности и деоккупации самой большой в Европе Запорожской АЭС, которая сейчас захвачена российскими войсками.

Напомним, до войны собственная добыча газа в Украине составляла чуть более 13 млрд кубометров, этого объема почти полностью хватает для нужд населения.

Как писала "Страна", Литва планирует остановить импорт электроэнергии из России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.