Литва остановит импорт российского электричества с 22 мая.

Об этом сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.

"Биржевой оператор электричества Nord Pool 20 мая 2022 года принял решение остановить торговлю российским электричеством группой предприятий "Интер РАО", которые являются единственными импортерами электричества из России в страны Балтии. С воскресенья импорт российского электричества в Литву прекратится", - говорится в сообщении.

Как отмечает Litgrid, импорт российского электричества в Литву в последние годы целенаправленно уменьшался. В 2021 году электричество из России составляло 17% в общем импорте электричества в Литву и 16% от его общего потребления в стране.

"Прекращение торговли электричеством с Россией не повлияет на литовскую систему передачи энергии и ее надежность. Потребности страны в электричестве обеспечат местные электростанции и импорт из стратегических партнеров - стран Евросоюза - через существующую сеть с Швецией, Польшей и Латвией", - сказал генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

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