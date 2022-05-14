Оператор национальной энергосистемы Финляндии Fingrid сообщил, что в страну больше не поступает электроэнергия из России.

Об этом сообщает Sky News.

Рейма Пайвинен, старший вице-президент Fingrid, сказала, что они "уверены, что серьезных проблем не возникнет". Ожидают, что Швеция предоставит достаточную мощность.

Электроэнергия из России составляла около 10% от общего потребления Финляндии.

О намерении прекратить подачу электроэнергии в Финляндию с 14 мая днем ранее сообщила RAO Nordic, "дочка" российской компании Интер РАО.

Официальная причина – неуплата со стороны финской компании Nord Pool за поставленную электроэнергию с 6 мая. Якобы это "произошло впервые за более чем 20 лет".

В Fingrid заявили, что смогут компенсировать потерю за счет импорта из Швеции или наращивания собственных мощностей.

Примечательно, что это произошло после того, как Финляндия подтвердила, что будет подавать заявку на вступление в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии, которая готовится вступить в Альянс, укрепит как военно-политический блок, так и саму страну. Также он добавил, что страну быстро примут в Альянс.

В то же время заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, приравнявший возможное вступление Украины в Евросоюз к вступлению в НАТО, заявил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс сделает эти территории возможными целями для военных РФ.