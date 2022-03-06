Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС остается под контролем российских оккупантов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Александр Старух.

По данным Госатомрегулирования, из шести энергоблоков в сети находятся два. Один блок - на ремонте, другие три остановлены.

"Оперативный персонал Запорожской АЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их безопасной эксплуатации согласно требованиям эксплуатационной документации", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что "автоматизированная система радиационного контроля АЭС и автоматизированная система контроля радиационного состояния в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения работают в штатном режиме, изменения радиационного состояния на площадке АЭС, в ВС и СЗЗ не зафиксированы".

По словам губернатора Запорожской области, присутствие на территории ЗАЭС и Энергодара вооруженных российских оккупантов и тяжелой техники вблизи АЭС оказывает психологическое давление как на персонал АЭС, так и на население.

"В городе перебои с мобильной связью, большинство интернет-провайдеров не работают, сложности с продуктами питания. Все это негативно влияет на моральное состояние персонала и существенно влияет на обеспечение ядерной и радиационной безопасности АЭС", - говорится в сообщении губернатора.

Напомним, накануне стало известно, что российские оккупанты вышли из Энергодара, но контролируют его периметр и Запорожскую АЭС.

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