Евросоюз может ввести частичное эмбарго на российскую нефть из-за позиции Венгрии. В частности, лидеры некоторых стран ЕС предлагают отказаться только от морской нефти, а поставки через трубопроводы ограничить.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Также правительства ряда стран Евросоюза обсуждают с Европейским советом и Европейской комиссией возможность временно снять санкции с трубопровода "Дружба", чтобы Венгрия смогла постепенно отказаться от нефти из России.

Но даже у этого плана пока нет единогласной поддержки в ЕС, поскольку страны, которые нуждаются в морских поставках нефти, опасаются, что санкции повлияют на них больше.

Издание пишет, что принятие "компромиссного" нефтяного эмбарго не окажет такого влияния, как ожидалось. Через нефтепровод "Дружба" в 2021 году Россия поставляла в ЕС 720 тысяч баррелей нефти ежедневно, тогда как морскими путями - 1,57 миллиона баррелей в день.

Ранее мы публиковали статью ВВС с сомнением, что на ближайшем саммите ЕС сможет отказаться от российской нефти.

Хотя глава Еврокомиссии заявлял, что Евросоюз может ввести эмбарго на российскую нефть через несколько недель.

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