Малоизвестные сырьевые трейдеры помогают России продавать нефть, зарабатывая значительную прибыль в качестве посредника, поскольку такие гиганты как Glencore, Trafigura, Vitol и Gunvor отказываются торговать российскими энергоносителями.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ограничения, введённые ЕС и Швейцарией, заставили крупнейших сырьевых торговцев отказаться от бизнеса с государственной компанией "Роснефть". Но действующие запреты не мешают заключать сделки малоизвестным компаниям. Такие трейдеры, как Paramount Energy & Commodities и Coral Energy, "покупают ненужную российскую нефть с большими скидками".

На таких рискованных операциях они могут заработать $20 млн и более на одном грузе (зависит от размера танкера). До войны доход был значительно меньше - около $600 тыс.

Но такой бизнес может оказаться недолговечным, если Запад ужесточит санкции против российской нефтяной промышленности или финансисты и судовладельцы откажутся участвовать в сделках с российскими энергоносителями, предполагает издание.

Ранее глава Еврокомиссии заявил, что полный и немедленный отказ ЕС от закупок российской нефти может сыграть Москве на руку.

По данным Bloomberg, Евросоюз может отказаться только от морской нефти из РФ, но перезапустить трубопровод "Дружба".

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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