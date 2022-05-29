В Венгрии назвали неприемлемыми угрозы Украины по перекрытию нефтепровода "Дружба"
Государственный секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что угрозы со стороны Украины по поводу перекрытия нефтепровода "Дружба" неприемлемы.
Об этом он сказал в эфире общественной радиостанции Kossuth Rádió.
Таким образом он отреагировал на недавние слова советницы министра энергетики Украины Елены Зеркаль, которая намекнула, что с нефтепроводом "Дружба", по которому к Венгрии по отдельной нити прокачивается газ, "может что-то произойти".
Как известно, именно по этому нефтепроводу Венгрия надеется получать нефть и дальше, дав согласие на эмбарго.
"Это заявление особенно шокирует в свете того факта, что Венгрия делает все возможное, чтобы помочь беженцам. Сюда уже прибыло более 730 тысяч человек из Украины, и Венгрия внесла бесчисленное количество предложений о помощи стране и тем, кто еще находится там", - заявил Тамаш Менцер.
Отметим, что по данным Bloomberg, Евросоюз может перезапустить трубопровод "Дружба".
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