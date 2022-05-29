Государственный секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что угрозы со стороны Украины по поводу перекрытия нефтепровода "Дружба" неприемлемы.

Об этом он сказал в эфире общественной радиостанции Kossuth Rádió.

Таким образом он отреагировал на недавние слова советницы министра энергетики Украины Елены Зеркаль, которая намекнула, что с нефтепроводом "Дружба", по которому к Венгрии по отдельной нити прокачивается газ, "может что-то произойти".

Как известно, именно по этому нефтепроводу Венгрия надеется получать нефть и дальше, дав согласие на эмбарго.

"Это заявление особенно шокирует в свете того факта, что Венгрия делает все возможное, чтобы помочь беженцам. Сюда уже прибыло более 730 тысяч человек из Украины, и Венгрия внесла бесчисленное количество предложений о помощи стране и тем, кто еще находится там", - заявил Тамаш Менцер.

Отметим, что по данным Bloomberg, Евросоюз может перезапустить трубопровод "Дружба".

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