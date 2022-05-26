У Украины есть рычаг влияния на Венгрию, которая блокирует нефтяное эмбарго против России - это нефтепровод "Дружба". Об этом заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль во время онлайн-дискуссии Киевского форума.

Зеркаль напомнила, что к Венгрии идет отдельная нить нефтепровода "Дружба", с которой "может что-то произойти":

"Но, опять-таки, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает ЕС, или мы еще не готовы к этому", - заявила она.

Ранее о необходимости перекрыть нефтепровод "Дружба" говорил экс-президент Петр Порошенко.

Напомним, Венгрия блокирует введение нефтяного эмбарго в ЕС, заявляя, что может согласится лишь с ограничениями поставок нефти танкерами, но не по трубопроводам. Из трубопровода Дружба Венгрия как раз и получает львиную долю нефти.

Тем временем война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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