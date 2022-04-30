В городе Черкассы выжгли знак дружбы Украины и России.

Об этом стало известно из публикаций в соцсетях.

Пока что нет официальных заявлений по этому поводу.

Ранее мы также писали о том, что в Киеве демонтировали монумент под аркой Дружбы народов, о планах на демонтаж которого ранее сообщал мэр столицы Виталий Кличко.

Кроме того, как писала "Страна", памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове снесли представители полка "Азов" 17 апреля. Местные власти заявили, что не имеют к сносу отношения и демонтаж стал для них неожиданностью. К слову, до войны мэр города Игорь Терехов выступал за сохранение памятника.

Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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