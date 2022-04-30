В Черкассах выжгли знак дружбы Украины и России. Видео
В городе Черкассы выжгли знак дружбы Украины и России.
Об этом стало известно из публикаций в соцсетях.
Пока что нет официальных заявлений по этому поводу.
Ранее мы также писали о том, что в Киеве демонтировали монумент под аркой Дружбы народов, о планах на демонтаж которого ранее сообщал мэр столицы Виталий Кличко.
Кроме того, как писала "Страна", памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове снесли представители полка "Азов" 17 апреля. Местные власти заявили, что не имеют к сносу отношения и демонтаж стал для них неожиданностью. К слову, до войны мэр города Игорь Терехов выступал за сохранение памятника.
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