Страны ЕС вновь не смогли достичь договоренности по эмбарго на российскую нефть. Переговоры будут продолжены завтра.

Об этом сообщает Reuters.

Запад хочет подготовить соглашение к саммиту ЕС в понедельник днем, заявил официальный представитель ЕС.

Обсуждаемое сейчас среди стран ЕС предложение предполагает запрет на поставки российской нефти в ЕС по морю до конца года, но предусматривает исключение для нефти, поставляемой по российскому трубопроводу "Дружба", который снабжает Венгрию, Словакию и Чехию.

При этом в Британии не верят в отказ от российской нефти на ближайшем саммите ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии заявлял, что полный и немедленный отказ ЕС от закупок российской нефти может сыграть Москве на руку.

Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

Мы подвели итоги 94-го дня войны. Главные новости с фронта идут из Северодонецка. Противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Президент Байден даст Украине РСЗО, Шольц и Макрон звонили Путину.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Ниже публикуется свежий выпуск блога "Ясно. Понятно" Олеси Медведевой.