Евросоюз не сумел договориться об эмбарго на российскую нефть. Переговоры продолжатся завтра
Страны ЕС вновь не смогли достичь договоренности по эмбарго на российскую нефть. Переговоры будут продолжены завтра.
Об этом сообщает Reuters.
Запад хочет подготовить соглашение к саммиту ЕС в понедельник днем, заявил официальный представитель ЕС.
Обсуждаемое сейчас среди стран ЕС предложение предполагает запрет на поставки российской нефти в ЕС по морю до конца года, но предусматривает исключение для нефти, поставляемой по российскому трубопроводу "Дружба", который снабжает Венгрию, Словакию и Чехию.
При этом в Британии не верят в отказ от российской нефти на ближайшем саммите ЕС.
Ранее глава Еврокомиссии заявлял, что полный и немедленный отказ ЕС от закупок российской нефти может сыграть Москве на руку.
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