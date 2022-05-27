С российских олигархов могут снять санкции в обмен на помощь Украине. С таким предложением, выступила министр финансов Канады Христя Фриланд на встрече с коллегами из стран G7.

Об этом пишет Associated Press.

Источники агентства утверждают, что некоторые российские предприниматели, имена которых не приводятся, сами поднимали эту тему в разговорах с Фриланд.

По мнению одного из источников AP, ситуация, при которой бы российские олигархи дистанцировались от президента РФ Владимира Путина, одновременно финансируя Украину, была бы в интересах Запада.

По данным агентства, украинцы были в курсе обсуждений.

"Мы бы не говорили об этом, если бы не было одобрения со стороны украинцев. Мы должны знать, что это работает и для них", - заявил источник AP.

На данный момент это всего лишь идея, сообщил он, но западные союзники проявили интерес.

Отметим, что эта схема применима только для тех олигархов, у которых уже нет бизнеса в России. Или есть, но гораздо меньше, чем на Западе. Потому что понятно, что в случае оказания помощи Украине эти олигархи лишатся всех своих активов в РФ.

Напомним, ЕС может направить замороженные активы подсанкционных российских олигархов на восстановление Украины.

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Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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