Правящая коалиция Германии достигла соглашения с оппозицией о значительном увеличении расходов на оборону, о котором федеральный канцлер Олаф Шольц объявил три месяца назад.

Об этом сообщает АР.

Через три дня после вторжения России в Украину 24 февраля Шольц заявил, что Германия выделит 100 миллиардов евро в специальный фонд для своих вооруженных сил и поднимет расходы на оборону выше 2% ВВП.

Шольц хотел закрепить создание специального фонда в конституции. Для этого требуется большинство в две трети голосов в обеих палатах парламента, а это означает, что ему нужна поддержка правоцентристского оппозиционного блока "Союз".

Переговоры увязли в деталях, но в воскресенье вечером стороны достигли соглашения, которое открывает путь для передачи фонда в парламент.

Оппозиция хотела получить гарантии того, что фонд будет использоваться исключительно для немецких вооруженных сил – бундесвера.

То есть на Украину эти деньги прямо тратиться не будут. Но могут пойти на пополнение запасов бундесвера, если тот отдаст часть техники Киеву.

Ранее "Страна" сообщала, что российская агрессия спровоцировала рост мировых оборонных бюджетов. Они впервые превысили $2 трлн.

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Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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