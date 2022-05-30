Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин считает, что "Центр по восстановлению Украины", объединяющий различные предназначенные для восстановления Украины финансовые фонды, должен находиться в Варшаве.

Об этом он сказал в интервью "Польскому радио".

"ООН создает международный фонд поддержки восстановления Украины. Мы стремимся, чтобы центр этого фонда находился в Польше. Чтобы у нас был не только логистический центр, но и финансовый центр", - сказал он.

Сасин добавил, что Варшава ведет переговоры с представителями Киева "о плане поддержки восстановления Украины".

Ранее сообщалось, Европейская комиссия утвердила План восстановления Украины и уже готова выделить 9 млрд евро.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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